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Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6'sı doğduğu ülkenin dışında yaşamını sürdürüyor

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Giriş: 22.06.2023 11:55
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin son yayımladığı rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6'sı, doğduğu ülke ya da bölgenin dışında yaşamak zorunda kalıyor. Dünyada 281 milyon insan doğduğu ülke ya da bölgenin dışında yaşıyor. 2022 yılında 108 milyon insan zorla yerinden edildi. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünyadaki mülteci ve uluslararası korumaya muhtaç duyan kişilerin yüzde 76’sını barındırıyor.
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