08 Temmuz 2023, Cumartesi
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Dünya NATO Zirvesi'ne kilitlendi! Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın kararında... Dış politikada Türkiye ekseni
Dünyada tüm gözler 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne döndü. İsveç'in üyeliğinin de masaya yatırılacağı zirvede Başkan Erdoğan'ın vereceği karar merakla beklenirken, Vilnius yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak. Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu da zirvenin önemine dikkat çekerken "Türkiye'nin NATO ile ilişkileri her zamankinden fazla değer taşımakta." değerlendirmesinde bulundu.