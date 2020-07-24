Dünya Müslümanları Ayasofya Camii sevincini A Haber'e anlattı: Minnettarız

86 yıl sonra yeniden cami olarak kılınan cuma namazının ardından resmen ibadete açılan Ayasofya, Türkiye'de olduğunu gibi dünyada da büyük bir sevinçle karşılandı. Dünyanın çeşitli ülkerinde yaşayan milyonlarca Müslüman Ayasofya'nın yeniden cami olmasını sevinçle karşıladı ve 'emeği geçenlere minnettarız' diyerek teşekkür ettiler. İşte Rusya'dan Almanya'ya, İran'dan KKTC'ye kadar birçok ülkede yaşayan Müslümaların Ayasofya sevinci...

Rusya'da yaşayan Müslüman Türk vatandaşı Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını "Ayasofya hakkında yorum yapmak için anlamak ve iyi idrak etmek gerekiyor. Ayasofya sırandan bir cami kilise ya da mabed değildir. Ayasofya bizim için Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetidir. Ondan ötesi Peygamber Efendimizin (s.a.v) müjdelediği fethin mührüdür. Bundan sonra da inşallah bizim bağımsızlık mührümüz olacak. Emeği geçen taşın altına elini koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük bir iş başardı.