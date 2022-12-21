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Dünya kupalı Messi’ye 60 milyondan fazla beğeni! Instagram’daki beğeni rekorunu kırdı

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Giriş: 21.12.2022 10:42
Arjantinli yıldız Lionel Messi, rekora doymayan futbol kariyerini bu kez sosyal medyaya taşıdı. Ülkesinin dünya kupasını kazanmasında büyük rolü olan Messi'nin, Dünya Kupası ile yaptığı Instagram paylaşımı, en çok beğeni alan fotoğraf rekorunu da kırdı. Ünlü futbolcu 60 milyonun üzerinde beğeni aldı.
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