21 Aralık 2022, Çarşamba
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Dünya kupalı Messi’ye 60 milyondan fazla beğeni! Instagram’daki beğeni rekorunu kırdı
Arjantinli yıldız Lionel Messi, rekora doymayan futbol kariyerini bu kez sosyal medyaya taşıdı. Ülkesinin dünya kupasını kazanmasında büyük rolü olan Messi'nin, Dünya Kupası ile yaptığı Instagram paylaşımı, en çok beğeni alan fotoğraf rekorunu da kırdı. Ünlü futbolcu 60 milyonun üzerinde beğeni aldı.