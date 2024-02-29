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Dünya KAAN'ı konuşuyor! İspanya basını: 5. Nesil savaş uçağı projesinde çok önemli adım

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 13:39
Milli muharip uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında ilgi devam ediyor. İspanyol basını “5. Nesil savaş uçağı projesinde çok önemli adım” vurgusu yaparken İtalyan basını “Türkiye gökyüzündeki hakimiyetini bir kez daha gösteriyor” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

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