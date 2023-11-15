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Dünya haritasında katil İsrail yanlısı gösteriler ve İsrail karşıtı gösteriler

A Haber
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Giriş: 15.11.2023 12:27
İşte katil İsrail'in imza attığı sürgün ve işgalin rakamları...
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