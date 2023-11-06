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Dünya Gazze’ye destek için ayakta! Katil İsrail protesto edildi

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:31
Katil İsrail, dünyanın gözü önünde sivilleri katletmeye devam ediyor. Dünya Gazze’ye destek için ayakta. Dört bir yanda katliam protesto edildi.
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