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Dünya ekonomisine yön veren zirve: G20! Başkan Erdoğan zirvenin yıldızı

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 14:12
Güncelleme:09.09.2023 14:14
Dünya ekonomine yön veren ülkeler Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan 18. G20 zirvesinde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan  zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor ve birçok lider ile ikili görüşmeler yapıyor. Peki ekonominin geleceği ne olacak? Başkan Erdoğan’ın diplomasisi ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yigitel A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve değerlendirdi.
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