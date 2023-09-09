Dünya ekonomisine yön veren zirve: G20! Başkan Erdoğan zirvenin yıldızı

Dünya ekonomine yön veren ülkeler Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan 18. G20 zirvesinde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor ve birçok lider ile ikili görüşmeler yapıyor. Peki ekonominin geleceği ne olacak? Başkan Erdoğan’ın diplomasisi ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yigitel A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve değerlendirdi.

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