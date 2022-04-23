23 Nisan 2022, Cumartesi
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Dünya çocukları A Haber’de buluştu! 6 ülkeden 24 çocuk A Haber stüdyosunda
Bugün TBMM'nin açılışının 102'nci yılı. Mustafa Kemal Atatürk de bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etti. A Haber bugüne özel bir yayın gerçekleştirdi. 6 ayrı ülkeden 23 Nisan törenleri için Türkiye'ye gelen 24 çocuk A Haber stüdyolarına misafir oldu.