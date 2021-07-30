Dünya basını Türkiye'deki orman yangınlarını bu fotoğraflarla gördü!

Uluslararası haber ajansları Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili onlarca fotoğraf servis etti. Dünya medyası olağandışı orman yangınlarının evleri sardığını yazarken, fotoğraflarda turistlerin yangına rağmen normal hayatlarına devam etmeleri dikkat çekti.