Dünya 2022’ye nasıl başladı? 2022’de dünyaya damga vuran olaylar!

Rusya-Ukrayna savaşı, gıda ve enerji krizi, ABD-Çin rekabeti, hızla değişen dengeler... 2022'de dünya gündemini meşgul eden pek çok farklı konu vardı. A Haber dış haberler editörü Neslihan Önder 2022’de dünyaya damga vuran olayları ekranlara taşıdı. İşte tüm detaylar…

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