Dümeni İstanbul'a kırdı seçim sonrasına pozisyon aldı! Ekrem İmamoğlu'nun CHP koltuğu planı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından "değişim" çıkışı ile CHP'deki kaosun fitilini ateşleyen, hatta "parti içi gizli darbe toplantısı" bile organize eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceği düşüncesiyle dümeni yeniden İstanbul'a kırdı. İmamoğlu, "İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" çıkışıyla durumu adeta ilan ederken, CHP kulislerinde de bu açıklamalar bomba etkisi yarattı. CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayınca ona göre pozisyon aldığı konuşulmaya başlandı.