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Duma Meclisi Başkanı Volodin Türkiye’ye geliyor

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Giriş: 11.12.2022 09:25
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Meclisi'nin Başkanı Volodin de Türkiye'ye geliyor. Rus siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Volodin'in Türkiye temaslarıyla ilgili gelişmeleri Ankara'dan Murat Sekban aktardı.
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