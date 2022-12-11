Duma Meclisi Başkanı Volodin Türkiye’ye geliyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Meclisi'nin Başkanı Volodin de Türkiye'ye geliyor. Rus siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Volodin'in Türkiye temaslarıyla ilgili gelişmeleri Ankara'dan Murat Sekban aktardı.

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