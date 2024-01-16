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Düğün salonunda dehşet! Sevdiği kızı öldürüp intihara kalkıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 15:55
İstanbul Sultanbeyli'de Ahmet Taştan, evlilik teklifini reddeden 19 yaşındaki Kader İrgören'i düğün salonunda silahla vurarak öldürdü. Ardından kendisini de ağır yaralayan katilin genç kadına "Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak" diye tehdit mesajı attığı ortaya çıktı.
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