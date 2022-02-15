15 Şubat 2022, Salı
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Dubai’de Türkiye Milli Günü heyecanı! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki programı devam ediyor. Başkan Erdoğan sabah saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ticaret ve Kültür buluşması Dubai EXPO 2020'yi ziyaret edecek. BAE Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakan ile görüşecek. Dubai Emiri El Maktum ile heyetlerarası görüşme yapılacak. A Haber kameraları EXPO’daki renkli görüntüleri ekrana taşırken A Haber muhabiri Rüya Akkuş da detayları aktardı.