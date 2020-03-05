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05.03.2020

Dualarla uğurlandılar! Aileleriyle vedalaşan komandolar Suriye'ye hareket etti

27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla icra ediliyor. Van Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için dualarla uğurlandı. Uğurlama sırasında komandoların aileleriyle vedalaşma anı yürekleri sızlattı.
Kahraman komandolar Bahar Kalkanı harekatına katılmak için Suriye’ye böyle uğurlandı |Video KOMANDOLAR 'BAHAR KALKANI' KATILMAK İÇİN SURİYE'YE BÖYLE UĞURLANDI |VİDEO

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