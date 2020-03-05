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05.03.2020
Dualarla uğurlandılar! Aileleriyle vedalaşan komandolar Suriye'ye hareket etti
27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla icra ediliyor. Van Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için dualarla uğurlandı. Uğurlama sırasında komandoların aileleriyle vedalaşma anı yürekleri sızlattı.
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