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DSP'den Başkan Erdoğan'a destek kararı

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 16:56
Son dakika haberi | 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere 37 gün kala AK Parti, DSP'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Binali Yıldırım, "Beraber yol yürüebileceğimizi düşündük ve teklifimizi ilettik." dedi. Görüşme sonrası saat 16.00 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'ne giden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada "14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık." dedi. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay A Haber'de değerlendirdi
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