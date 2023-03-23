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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de: Bizim önceliğimiz devletin bekasıdır

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 14:58
Son dakika haberi... Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Aksakal, "Koalisyon hesabını 50+1'e kurguladı" ifadelerini kullandı. Aksakal, "DSP olarak bizim önceliğimiz devletin bekasıdır" dedi..
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