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DSÖ'den Avrupa'ya aşı tepkisi: Bu yavaşlık kabul edilemez

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Giriş: 03.04.2021 10:17
Güncelleme:03.04.2021 10:20
Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaptı. Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi. DSÖ açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi.
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