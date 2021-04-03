DSÖ'den Avrupa'ya aşı tepkisi: Bu yavaşlık kabul edilemez

Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaptı. Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi. DSÖ açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi.