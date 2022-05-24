24 Mayıs 2022, Salı
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DSÖ: Maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair kanıt yok
Son günlerde başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada; virüsün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığı duyuruldu. Ayrıca yapılan açıklamada, "Maymun çiçeği virüsü bulaşanlar 21 gün işe gitmemeli." denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.