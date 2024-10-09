Dr. Tolga Sakman: Hedef Irak, İran’da Pehlevi oyunları

Gazze’de soykırım yapan Batı Şeria’da işgal girişiminde bulunan terör örgütü İsrail, gözünü bu kez Lübnan’a dikti. Ülkenin her bir tarafına bombalar atılıyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Dr. Tolga Sakman İsrail'in bir sonraki hedefinin Irak olacağını İran'a ise Pehlevi ailesi üzerinden psikolojik harp uygulayacağını söyleyip Lübnan'da ise yeni bir iç savaş için planlar yapıldığını belirtti.

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