DP Genel Başkanı Uysal skandala arka çıktı: Cemal Enginyurt'u savunup gazetecileri hedef gösterdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının gazeteciyi darbetmesi hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Yaşananlara dolaylı olarak arka çıkan Uysal, gazeteci ve akademisyenleri "propaganda makinasına dönüşmüş" olarak tanımladı.