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Down sendromlu Eren’e özel durak yapıldı! Kaldırımda oturarak servis bekliyordu

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 08:55
Trabzon'da Down sendromlu 15 yaşındaki Eren Şener, kendisini okula götürecek servis aracını beklemekte zorlanıyordu. Eren için evlerinin bulunduğu sokağa özel durak yapıldı.
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