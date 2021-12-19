19 Aralık 2021, Pazar
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Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var?
Ekonomi neden hedefte? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Türkiye'yi sıkıştırma politikasının amacı ne? Terör, algı operasyonları, ekonomik saldırılar, yalan terörü... Bu konuyu canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.