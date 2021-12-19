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Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var?

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Giriş: 19.12.2021 19:13
Güncelleme:19.12.2021 19:13
Ekonomi neden hedefte? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Türkiye'yi sıkıştırma politikasının amacı ne? Terör, algı operasyonları, ekonomik saldırılar, yalan terörü... Bu konuyu canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.
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