03 Temmuz 2022, Pazar
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Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım! Derya için tarih verildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk donanmasının 2'nci büyük gemisi Derya'nın 2023 yılında envantere girmesi için çalıştıklarını söyledi.