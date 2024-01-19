19 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Donanmada gurur günü! Başkan Erdoğan da katılacak | Mavi Vatan'a taze kan: TCG Derya

Donanmada gurur günü! Başkan Erdoğan da katılacak | Mavi Vatan'a taze kan: TCG Derya

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2024 14:00
Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya, donanmaya teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türk Donanmasında gurur günü
Türk Donanmasında gurur günü
Astronotlar uzayda nasıl uyuyor?
Astronotlar uzayda nasıl uyuyor?
Donanmada gurur günü!
Donanmada gurur günü!
İran Cumhurbaşkanı Reisi geliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi geliyor
Erdoğan Süleymaniye Camii’nde Kur’an okudu
Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Kur'an okudu
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Uzay yolculuğu ne kadar sürecek?
Uzay yolculuğu ne kadar sürecek?
Donanmada gurur günü
Donanmada gurur günü
Gazze’de katliam Doğu Kudüs’te zulüm
Gazze'de katliam Doğu Kudüs'te zulüm
Kurum’dan toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü
Kurum'dan toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İran mı güçlü Pakistan mı?
İran mı güçlü Pakistan mı?
Daha Fazla Video Göster