Donanmada gurur günü! Başkan Erdoğan da katılacak | Mavi Vatan'a taze kan: TCG Derya

Bugün Yalova'da gerçekleştirilecek törenle TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya, donanmaya teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.