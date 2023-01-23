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Dolu Dağı Tüneli 16 yıl önce bugün açıldı! Artık seyahat güvenli ve konforlu

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 14:45
Bolu Dağı Tüneli hizmete açılmadan önce İstanbul-Ankara arasında seyahat edenler, dik rampalarla keskin virajları aşmak zorunda kalıyordu. Tünelin 2007 yılında hizmete girmesiyle Türkiye'nin en önemli güzergahında yolculuk, güvenli ve konforlu hale geldi. İşte tüm ayrıntılar…
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