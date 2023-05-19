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Dolmabahçe'de kritik zirve

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2023 18:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmeden ilk fotoğraf paylaşıldı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.
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