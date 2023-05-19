Dolmabahçe’de kritik zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmeden ilk fotoğraf paylaşıldı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.