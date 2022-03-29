29 Mart 2022, Salı
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Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi başladı
Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan iki ülkenin heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi. Rusya-Ukrayna Heyet Başkanlarının görüşmesi bittikten sonra, Rusya-Ukrayna heyetlerarası görüşme başladı. Konuyu canlı yayın konuğumuz A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile detaylandırdık.