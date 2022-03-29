29 Mart 2022, Salı
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Dolmabahçe Sarayı önünde Ukrayna heyetinde açıklama: Tarafsız statüye geçersek yabancı askeri üs olmayacak
Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan tarihi zirveden sonra gelen açıklamalar barış için umudu artırdı. Rus heyet diyalog için operasyonların duracağı mesajını iletti. Dolmabahçe Sarayı’nda açıklama yapan Ukrayna heyeti, “Bugünkü müzakereler Cumhurbaşkanları nezdinde görüşme yapılması için yeterlidir. Nötr statüye geçersek yabancı askeri üs olmayacak” sözlerini kullandı.