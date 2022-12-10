Dolmabahçe saldırısının 6. yıldönümü! Beşiktaş saldırısı şehitleri anılıyor

İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 6. yıl geçti. Saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

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