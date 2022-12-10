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Dolmabahçe saldırısının 6. yıldönümü! Beşiktaş saldırısı şehitleri anılıyor

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 12:22
İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 6. yıl geçti. Saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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