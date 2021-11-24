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Dolar ve Euro hakkındaki provokatif paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2021 16:22
Dolar ve Euro'daki artışın ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında 271 hesap inceleme altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
Dolar ve Euro hakkındaki provokatif paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı
Dolar ve Euro hakkındaki provokatif paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı
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