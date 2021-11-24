24 Kasım 2021, Çarşamba
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Dolar ve Euro hakkındaki provokatif paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı
Dolar ve Euro'daki artışın ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında 271 hesap inceleme altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.