03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Dolandırmak isterken dolandırıldılar! Yaşlı adamın 43 bin 830 dolarını aldılar
Kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar 71 yaşındaki bir vatandaştan bankadaki tüm parasını çekip kendilerine vermesini istedi. Dolandırıcılar parayı almak için yaşlı adamın evine önceden anlaştıkları başka dolandırıcıları gönderdi. Taşeron dolandırıcılar ise parayı aldıktan sonra sırra kadem bastı. 3 şüpheli Ankara polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.