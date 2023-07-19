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Dolandırıcıları yeni hedefi Qr menü! Korsan Qr ile bilgileri çalıyorlar

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Giriş: 19.07.2023 11:48
Dolandırıcılar gün geçmiyor ki yeni bir yöntem bulmasın. Bu kez de qr kodlarla bilgileri çalıyorlar. Yeni kurnazlığı Amerika birleşik devletleri federal soruşturma bürosu FBI duyurdu. Qr kodlar kullanarak dolandırılanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Dolandırıcılar restoranlardaki Qr kodların üzerine kendi hazırladıkları Qr kodları yapıştırıyor bu sayede de kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini banka hesaplarını çalabiliyor.
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