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Dolandırıcılardan “Kart Aidatı” tuzağı! E- devlet uygulamasının sahtesini hazırladılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 19:09
Son dönemde alışveriş siteleri ya da e- devlet uygulamasının sahtesini hazırlayan dolandırıcılar çok sayıda kişiyi mağdur etti. Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve konuğu Bilişim Hukuku Uzmanı Raci Çetin Yüksekbaş aktardı.
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