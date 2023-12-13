Dolandırıcılardan “Kart Aidatı” tuzağı! E- devlet uygulamasının sahtesini hazırladılar

Son dönemde alışveriş siteleri ya da e- devlet uygulamasının sahtesini hazırlayan dolandırıcılar çok sayıda kişiyi mağdur etti. Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve konuğu Bilişim Hukuku Uzmanı Raci Çetin Yüksekbaş aktardı.

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