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Dokunulmazlık oylaması bu hafta! HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı düşecek

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 09:21
Terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması oylaması bu hafta Meclis'in en önemli konusu olacak. En geç perşembe günü Genel Kurul’da oylama yapılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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