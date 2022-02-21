Dokunulmazlık oylaması bu hafta! HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı düşecek

Terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması oylaması bu hafta Meclis'in en önemli konusu olacak. En geç perşembe günü Genel Kurul’da oylama yapılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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