21 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dokunulmazlık oylaması bu hafta! HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı düşecek
Terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması oylaması bu hafta Meclis'in en önemli konusu olacak. En geç perşembe günü Genel Kurul’da oylama yapılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.