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Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’da! Türkkan ve Başarır'a ait fezlekeler görüşülüyor

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 15:15
Meclis Karma Komisyonu Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait yasama dokunulmazlığını görüşmek için toplandı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları anlattı.
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