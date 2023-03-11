Dökülen kanlardan ikisi de sorumlu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğu ifade edilen HDP de Millet İttifakı'na yakınlaştı.