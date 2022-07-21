21 Temmuz 2022, Perşembe
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Dohuk'da aslında ne oldu? Türkiye'ye tuzak mı kuruldu?
Irak'ın kuzeyinde 8 sivilin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı bir saldırı gerçekleşti. Türkiye saldırıyı kınadı. Ancak saldırıyı kimin yaptığı tartışılıyor. Peki Irak'ın kuzeyinde sivillere saldırı üzerinden kim, ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın aktardı.