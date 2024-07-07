Doha'da ateşkes umudu! Katil İsrail'in saldırıları 10'uncu ayında

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 10'uncu ayına girdi. Ateşkes için Doha'da yeni bir umut doğarken, İsrail'de başbakan ve savunma bakanı arasında yeni bir restleşme yaşandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Kudüs'ten son gelişmeleri aktardı.

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