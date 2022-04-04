04 Nisan 2022, Pazartesi
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Doğu’da tek katlı evler kar altında! Kar kütlesi nedeniyle ahır ve evin çatısı çöktü
Kış boyunca en yoğun kar yağışı alan illerden biri de Muş oldu. Kent merkezine bağlı Yukarıyongalı Köyü’nde bir ev ve bir samanlığın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. Çatıların çökmesinin ardından AFAD yetkilileri bölgeye gitti, hasarla ilgili rapor oluşturdu.