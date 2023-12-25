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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı! Kar ve tipi nedeniyle 500'e yakın yol ulaşıma kapandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 14:56
Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan Doğu Karadeniz’de de yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgelerden son durumu A Haber muhabirleri aktardı.
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