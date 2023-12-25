Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı! Kar ve tipi nedeniyle 500'e yakın yol ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan Doğu Karadeniz’de de yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgelerden son durumu A Haber muhabirleri aktardı.

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