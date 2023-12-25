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Doğu Karadeniz beyaza büründü! Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 11:22
Son dakika haberleri… Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgede kapalı yol var mı? Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor mu? Detayları Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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