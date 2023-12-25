Doğu Karadeniz beyaza büründü! Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor mu?

Son dakika haberleri… Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgede kapalı yol var mı? Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor mu? Detayları Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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