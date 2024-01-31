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Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı! Kar yağışının etkili olduğu yerlerde ulaşımda aksamalar oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 16:02
Doğu'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. Yarı yıl tatilinin bitmesine sayılı günler kala kayak merkezlerindeki yoğunluk da sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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