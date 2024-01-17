17 Ocak 2024, Çarşamba
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Doğu Anadolu kar altında! Elektrik arızasına atlarla ulaştılar
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve karla mücadele sürüyor. Van'ın Başkale ilçesi kırsalında enerji nakil hattında yaşanan arızaya ekipler at sırtında müdahale etti. Hakkari'de ise kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsalda yol açma çalışmaları yürütülüyor.