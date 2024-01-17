Doğu Anadolu kar altında! Elektrik arızasına atlarla ulaştılar

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve karla mücadele sürüyor. Van'ın Başkale ilçesi kırsalında enerji nakil hattında yaşanan arızaya ekipler at sırtında müdahale etti. Hakkari'de ise kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsalda yol açma çalışmaları yürütülüyor.

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