01 Şubat 2024, Perşembe
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Doğu Anadolu buz kesti! Termometreler eksi 32'yi gördü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Birçok ilde kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi gece eksi 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Bölgede yüzlerce köy yolu da ulaşıma kapandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden son durumu aktardı.