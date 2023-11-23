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Doğu Akdeniz'deki tatbikatta 'ZAHA' ilk defa kullanıldı

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Giriş: 23.11.2023 16:37
TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' sürüyor. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.
Doğu Akdeniz’deki tatbikatta ’ZAHA’ kullanıldı
Doğu Akdeniz'deki tatbikatta 'ZAHA' kullanıldı
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