Doğu Akdeniz'deki tatbikatta 'ZAHA' ilk defa kullanıldı

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı' sürüyor. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk defa kullanıldı.