14 Mart 2022, Pazartesi
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Doğu Akdeniz’de iş birliği dönemi! Eastmed çöktü tek rota Türkiye
Türkiye'yi baypas eden "Eastmed" projesi çöktü. Hal böyle olunca İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'nin yolunu tutmak zorunda kaldı. Bunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan kusursuz diplomasinin rolü çok büyük. Şimdi yeni bir süreç başlayacak ve yeni dönemde İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusu en önemli gündem maddesi olacak.