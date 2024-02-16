16 Şubat 2024, Cuma
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Doğu Akdeniz'de dengeler sil baştan mı? 31 Mart'ta kimler siyasetten silinecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya gündeminde geniş yer buldu. Fransa'dan Yunanistan'a kadar birçok ülkede, Başkan Erdoğan'ın mesajları manşetlere taşındı. İç siyasette sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündemin başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.