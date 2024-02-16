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Doğu Akdeniz'de dengeler sil baştan mı? 31 Mart'ta kimler siyasetten silinecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 11:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya gündeminde geniş yer buldu. Fransa'dan Yunanistan'a kadar birçok ülkede, Başkan Erdoğan'ın mesajları manşetlere taşındı. İç siyasette sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündemin başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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