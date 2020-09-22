Doğu Akdeniz zirvesi 14.00'te! Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, bugün saat 14.00'te başlayacak.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacak.